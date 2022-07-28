Детский лагерь "Орлёнок" эвакуируют из-за лесного пожара в якутском селе
Отдыхающих ребят с детского лагеря "Орлёнок", который находится рядом с селом Арылах Мирнинского улуса, эвакуируют в безопасное место. Бушующие лесные пожары перекинулись на населённый пункт, и пока находиться по близости небезопасно.
Эвакуация детей / Последствия пожара. Видео © VK / Telegram / Новости Якутии и Якутска / Алмазный край. Новости
В ближайшее время все дети будут доставлены во Дворец спорта "Кимберлит". Ребята, которые прибудут из других населённых пунктов, будут размещены в местном общежитии.
По данным якутского оперштаба, на место пожара вылетел самолёт Бе-200 МЧС России. Для ликвидации возгорания задействованы специальные лесопожарные формирования, специалисты Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоен третий ранг.
Напомним, природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно угрожающее приближение огня к домам посёлка и клубы густого дыма.