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28 июля, 09:39

Детский лагерь "Орлёнок" эвакуируют из-за лесного пожара в якутском селе

Отдыхающих ребят с детского лагеря "Орлёнок", который находится рядом с селом Арылах Мирнинского улуса, эвакуируют в безопасное место. Бушующие лесные пожары перекинулись на населённый пункт, и пока находиться по близости небезопасно.

Эвакуация детей / Последствия пожара. Видео © VK / Telegram / Новости Якутии и Якутска / Алмазный край. Новости

В ближайшее время все дети будут доставлены во Дворец спорта "Кимберлит". Ребята, которые прибудут из других населённых пунктов, будут размещены в местном общежитии.

По данным якутского оперштаба, на место пожара вылетел самолёт Бе-200 МЧС России. Для ликвидации возгорания задействованы специальные лесопожарные формирования, специалисты Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоен третий ранг.

Напомним, природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно угрожающее приближение огня к домам посёлка и клубы густого дыма.

В Якутии и Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за лесных пожаров

В Якутии и Хабаровском крае вводят режим ЧС из-за лесных пожаров

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VK / Новости Якутии и Якутска

Оксана Попова

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