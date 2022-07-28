В России за сутки выявили 11 515 случаев ковида, это максимум с 13 апреля
За сутки в России выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 апреля. Всего с начала пандемии в нашей стране зарегистрирован 18 565 551 заболевший. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Также за сутки зарегистрирован 41 летальный исход, а за всё время их — 382 313.
Максимумы сегодня также в Москве и Петербурге — 4477 и 1151 соответственно. Для столицы такие цифры зафиксированы впервые с 24 февраля, а для города на Неве — впервые с 30 марта.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "Кентавр", по состоянию на 27 июля заболевших всего семь.
Shutterstock