В России за сутки выявили 11 515 случаев ковида, это максимум с 13 апреля

За сутки в России выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 апреля. Всего с начала пандемии в нашей стране зарегистрирован 18 565 551 заболевший. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки зарегистрирован 41 летальный исход, а за всё время их — 382 313.