Что делать, если жена закрутила роман с одноклассником

Измена, как правило, становится видимым надломом в отношениях, к которому всё и шло. Обычно не обходится без предварительных сигналов, тревожных звоночков, однако люди нередко предпочитают либо игнорировать их, либо попросту не находят в себе сил на исправление ситуации. Как результат — один из супругов изменяет другому. На благополучное преодоление такого неспокойного периода требуется много сил и ресурсов. В беседе с Лайфом семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова объяснила, что делать мужчинам, жёны которых пошли налево, решив поразвлечься в компании одноклассников.