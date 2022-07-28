Что делать, если жена закрутила роман с одноклассником
Супружеская неверность — большой стресс для человека, которого предали, и огромное испытание для отношений. Как пережить измену и сохранить семью, Лайфу рассказала психолог Екатерина Талакова.
Измена, как правило, становится видимым надломом в отношениях, к которому всё и шло. Обычно не обходится без предварительных сигналов, тревожных звоночков, однако люди нередко предпочитают либо игнорировать их, либо попросту не находят в себе сил на исправление ситуации. Как результат — один из супругов изменяет другому. На благополучное преодоление такого неспокойного периода требуется много сил и ресурсов. В беседе с Лайфом семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова объяснила, что делать мужчинам, жёны которых пошли налево, решив поразвлечься в компании одноклассников.
Роман благоверной со школьным знакомым может говорить о недостаточном уровне эмоциональной близости между супругами.
Не было глубинных связей в семье, раз такая ситуация стала возможна. Соответственно, мужчине важно здесь [понять]: он способен потянуть эту ситуацию? Он может переварить случившееся? Какие его намерения? Какие его желания? Готов ли он сохранять семью или он хочет взять паузу? Потому что здесь очень важно, чтобы у человека сохранялось его внутреннее достоинство, потому что оно достаточно сильно подвергается давлению, испытанию, когда происходит измена.
Мужчина, которому изменила жена, проживает все стадии травматической ситуации: шок, отрицание, гнев. Прежде чем делать какие-то выводы и принимать решения, мужу, которому супруга наставила рога, важно стабилизировать своё эмоциональное состояние. Лучший вариант — обратиться за помощью к специалисту: это поможет наиболее экологично преодолеть непростой период.
Обратить внимание на своё окружение для того, чтобы исключить не совсем корректное влияние: советы друзей, родственников. Потому что в острый период, когда ситуация только произошла, мужчина очень чувствителен к оценкам окружающих. Поэтому ему важно защитить себя от необдуманных и поспешных поступков.
Муж и жена, которые после измены партнёрши нашли в себе силы, желание, намерение сохранить семью, должны защититься от последствий адюльтера. Самый оптимальный вариант: пойти в терапию, чтобы переработать чувства, ведь прошлое не должно омрачать будущее, подчеркнула Талакова.
Shutterstock