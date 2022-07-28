Эти несколько симптомов помогут отличить ковид от летних инфекций

Российские туристы могут привезти домой из южных регионов страны длинный список различных вирусов, в том числе и коронавирус. Как отличить обычную инфекцию от CoViD-19, описал врач – инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков.

Вспышки вирусных заболеваний достаточно часто происходят на летних курортах, причём болезнь проявляется не сразу. Иногда симптомы "вылезают" тогда, когда отдыхающий уже вернулся домой. Прежде чем приступить к лечению, важно понять, о каком заболевании идёт речь, сказал специалист.

"Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция", — пояснил Тимаков в интервью радио Sputnik.

Если ко всем перечисленным симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, вероятнее всего, это омикрон-штамм коронавируса. В таком случае обязательно надо сдать ПЦР-тест. Тимаков настоятельно советует сдать тест оперативно, чтобы вовремя определить, как лечить заболевание.