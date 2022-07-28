Эти несколько симптомов помогут отличить ковид от летних инфекций
Врач Тимаков объяснил, как отличить коронавирус от летних инфекций
Российские туристы могут привезти домой из южных регионов страны длинный список различных вирусов, в том числе и коронавирус. Как отличить обычную инфекцию от CoViD-19, описал врач – инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков.
Вспышки вирусных заболеваний достаточно часто происходят на летних курортах, причём болезнь проявляется не сразу. Иногда симптомы "вылезают" тогда, когда отдыхающий уже вернулся домой. Прежде чем приступить к лечению, важно понять, о каком заболевании идёт речь, сказал специалист.
"Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция", — пояснил Тимаков в интервью радио Sputnik.
Если ко всем перечисленным симптомам добавляются кашель, чихание, боль в горле, то, вероятнее всего, это омикрон-штамм коронавируса. В таком случае обязательно надо сдать ПЦР-тест. Тимаков настоятельно советует сдать тест оперативно, чтобы вовремя определить, как лечить заболевание.
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ТАСС / Владимир Гердо