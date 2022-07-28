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28 июля, 02:13

Прогнозы по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома" шокировали британцев

В Британии негативно отреагировали на прогноз по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома" о сокращении транзита по "Северному потоку". Об этом пишет The Guardian.

Европе предрекли "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" по "Северному потоку"

Европе предрекли "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" по "Северному потоку"

Источник издания в крупной британской энергетической компании сообщил, что стоимость электроэнергии в Британии вырастет до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год. Это связано с сокращением транзита топлива по "Северному потоку" в Европу до 20 процентов от стандартной мощности. The Guardian делает вывод, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов "удивительно высок", — если расчёты аналитиков оправдаются, жители Британии будут с трудом оплачивать счета.

"Это усугубит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию", пишут авторы.

Напомним, 25 июля стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей и продолжает расти.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Юлия Коновалова

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