Прогнозы по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома" шокировали британцев

В Британии негативно отреагировали на прогноз по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома" о сокращении транзита по "Северному потоку". Об этом пишет The Guardian.

Источник издания в крупной британской энергетической компании сообщил, что стоимость электроэнергии в Британии вырастет до 3850 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей) в год. Это связано с сокращением транзита топлива по "Северному потоку" в Европу до 20 процентов от стандартной мощности. The Guardian делает вывод, что прогноз в 3850 фунтов стерлингов "удивительно высок", — если расчёты аналитиков оправдаются, жители Британии будут с трудом оплачивать счета.