Новый прогноз на судьбу рубля оказался связан с нефтью

При сокращении объёмов добычи нефти в России на 20% и уменьшении экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77–85 рублей. Об этом сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олег Сыроваткин. Он считает, что если получится найти альтернативный рынок сбыта нефти, то снижение курса нацвалюты будет менее выраженным.

Судьба курса рубля, по оценке специалиста, во многом зависит от дальнейших решений Банка России по ставке.

"Обновлённый прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает её снижение до уровня 6,5% к концу 2022 года, и этот уровень уже может оказаться достаточным для сокращения спекулятивного спроса на российскую валюту", — отметил Сыроваткин в беседе с агентством "Прайм".

Недавнее ослабление рубля спровоцировано резким ростом торгов в паре юань/рубль, объём которых в последние дни превышал объём торговли в паре евро/рубль. Сейчас, по мнению Сыроваткина, невозможно сказать, кто именно скупает юани за рубли, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила. Дальнейшее будет зависеть от скорости запуска бюджетного правила, динамики экспорта и импорта и политики Центробанка, поделился ожиданиями эксперт.