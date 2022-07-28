Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее и США готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать "силы сдерживания ядерной войны". Об этом со ссылкой на государственные северокорейские СМИ сообщает агентство Рёнхап.

"Сейчас наши вооружённые силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии", — приводит агентство слова Ким Чен Ына, сказанные на праздновании годовщины перемирия в Корейской войне.

Говоря о роли Соединённых Штатов, северокорейский лидер высказал мнение, что они грубо нарушают "фундаментальные интересы республики", а Южная Корея стремится "уничтожить" часть военной силы КНДР. Он заметил, что Сеул ошибается, если рассчитывает на "превентивный удар" по Северной Корее и нейтрализацию хотя бы части её военного потенциала. Ким Чен Ын предупредил, что такая опасная попытка будет сразу же пресечена "мощной силой".