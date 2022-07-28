Лайф узнал, какие "ушедшие" бренды продолжают платить за аренду в московских ТЦ

Невзирая на уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка, торговые площади в крупных торговых центрах не пустуют. О том, кто их занимает, Лайфу рассказали в экспертном сообществе.

"Несмотря на то что крупные зарубежные компании, зачастую являющиеся якорными арендаторами торговых центров, заявили о временной приостановке деятельности розничных магазинов (INDITEX: Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius; Hennes & Mauritz: H&M, Monki), в настоящее время наблюдается тенденция открытия рядом компаний магазинов, но под другим юридическим лицом или со сменой наименования", — объяснили эксперты.

В числе таких "новых" магазинов "Локситан", известный под названием L`Occitane, ОБИ — OBI и "ЧемоданPRO", который ранее назывался Samsonite. Что касается отдельных крупных брендов, таких как Uniqlo, то вопреки приостановке деятельности арендная плата от них поступает.

Также Лайфу рассказали, что с магазинами групп Inditex и Hennes & Mauritz некоторые договоры аренды расторгнуты. Остальные, возможно, откроются, однако конкретные сроки открытия неизвестны.