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28 июля, 13:44

Лайф узнал, какие "ушедшие" бренды продолжают платить за аренду в московских ТЦ

Источник рассказал о "двойниках" ушедших брендов, открывающих магазины по соседству

Невзирая на уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка, торговые площади в крупных торговых центрах не пустуют. О том, кто их занимает, Лайфу рассказали в экспертном сообществе.

"Несмотря на то что крупные зарубежные компании, зачастую являющиеся якорными арендаторами торговых центров, заявили о временной приостановке деятельности розничных магазинов (INDITEX: Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius; Hennes & Mauritz: H&M, Monki), в настоящее время наблюдается тенденция открытия рядом компаний магазинов, но под другим юридическим лицом или со сменой наименования", — объяснили эксперты.

В числе таких "новых" магазинов "Локситан", известный под названием L`Occitane, ОБИ — OBI и "ЧемоданPRO", который ранее назывался Samsonite. Что касается отдельных крупных брендов, таких как Uniqlo, то вопреки приостановке деятельности арендная плата от них поступает.

Также Лайфу рассказали, что с магазинами групп Inditex и Hennes & Mauritz некоторые договоры аренды расторгнуты. Остальные, возможно, откроются, однако конкретные сроки открытия неизвестны.

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Одним из таких магазинов, который открылся недавно в Москве под новым названием, стал Levi’s. Теперь он называется JNS. На полках представлены модели из коллекции весна-лето – 2022, но, как стало известно Лайфу, цены на популярные джинсы существенно выросли.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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