Вооружённым силам Украины предрекли ещё не один случай с расстрелом собственных солдат

"Если свои стреляют своих, это говорит о том, что не всё в порядке в этом киевском хозяйстве. Это уже не первый случай таких огневых контактов. Многие территориальные батальоны не хотят, чтобы их отправляли на передовую. Они хотят оставаться на местах, где они созданы. В какой-то степени это может быть в порядке мести сделано за то, что те, которые достаточно к ним нелояльно относятся, отходят с позиций", — считает собеседник Лайфа.