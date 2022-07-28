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28 июля, 13:31

Вооружённым силам Украины предрекли ещё не один случай с расстрелом собственных солдат

Эксперт Дандыкин спрогнозировал массовый расстрел бойцов ВСУ при их отступлении

Факт обстрела украинскими боевиками отступающих бойцов ВСУ в Донецкой Народной Республике говорит об "очевидной морально-нравственной деградации в войсках киевского режима". Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

"Если свои стреляют своих, это говорит о том, что не всё в порядке в этом киевском хозяйстве. Это уже не первый случай таких огневых контактов. Многие территориальные батальоны не хотят, чтобы их отправляли на передовую. Они хотят оставаться на местах, где они созданы. В какой-то степени это может быть в порядке мести сделано за то, что те, которые достаточно к ним нелояльно относятся, отходят с позиций", — считает собеседник Лайфа.

Эксперт также предположил, что бойцы могли получить приказ расстреливать отступающих от вышестоящего командования. По мнению Дандыкина, такие прецеденты, безусловно, ещё повторятся и, скорее всего, в массовом порядке.

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Лайф напоминает, в ходе отступления из населённого пункта Покровское в ДНР оставшиеся военные ВСУ попали под обстрел и были убиты боевиками 118-й бригады теробороны Украины. Попавшие под шквальный огонь украинские военные были расстреляны в районе населённого пункта Бахмутское со стороны позиций второго эшелона, которые заняли боевики теробороны.

Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

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