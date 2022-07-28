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28 июля, 13:23

Роспотребнадзор не считает необходимым возвращать антиковидные ограничения

Роспотребнадзор не считает, что сегодня есть необходимость снова вводить антиковидные ограничения на федеральном уровне. Так в ведомстве прокомментировали информацию из Сети о том, что они якобы призывают вернуть подобные меры.

"Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Эксперт ответила, пора ли снова вводить антиковидные ограничения по всей России

Эксперт ответила, пора ли снова вводить антиковидные ограничения по всей России

Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: за последние сутки, 28 июля, выявлено 11 515 случаев. Кроме того, 19 июля в России выявили первых заражённых подвариантом коронавируса "Кентавр", по состоянию на 27 июля заболевших всего семь.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова

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