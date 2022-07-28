10 лайфхаков от психолога, как не попасться на крючок охотницы за деньгами

Чтобы вычислить меркантильную девушку, которой интересен только ваш кошелёк, но не вы сами, достаточно знать основы довольно стандартных мошеннических схем. Все используют одни и те же инструменты управления людьми, все поведенческие модели охотниц за деньгами направлены на то, чтобы выбить почву из-под ног и протянуть "спасательный" круг. Далее с "добычей" можно делать всё, что угодно, объяснила в беседе с Лайфом психолог Ирина Коржаева.

Схема, по которой действует охотница за деньгами

Действуют девушки, которых интересуют деньги мужчин, по накатанной схеме: вызывают ощущение безопасности у кавалера, затем приводят жертву в состояние эйфории, далее закрепляют эйфорию через подтверждение значимости личности жертвы. Следом дамы обозначают угрозу потери эйфории, потом подчеркивают индивидуальность личности фразами типа "Ты точно такого не заслуживаешь", "С тобой такого не произойдёт". Впоследствии охотницы ещё раз подчёркивают угрозу потери, вызывая тревогу, показывают путь к спасению, доводят до желаемого результата буквально за ручку — чтобы никто не сбил жертву с пути.

Рыбакам и охотникам будет проще понять: выслеживаем — выманиваем — подсекаем — [получаем] трофей Ирина Коржаева психолог

Как распознать охотницу за кошельком

Познакомившись с девушкой, изучите информацию о ней, представленную в Сети. Посмотрите на девушку и поймите, чего от неё хотите и чем готовы ради этого жертвовать. Стоит напрячься, если новая знакомая во всём соглашается с вами, всеми эмоциями вас поддерживает — это признаки охотницы за деньгами. Фото © Pixabay / outsideclick

Сфокусируйтесь на себе и своих чувствах, только это может быть опорой.

Посмотрите на девушку и поймите, что же вы от неё хотите и что готовы за это дать (это первичная оценка, независимо от того, как будут складываться отношения).

Пробейте информацию о спутнице, хотя бы через Интернет.

Если женщина с вами во всём соглашается, всеми эмоциями поддерживает вас, она вам нравится во всём, появляется ощущение укутывания, стоит насторожиться, немного напрячься.

Делайте что-то для человека в удовольствие для себя и отдавайте не больше, чем готовы потерять.

Помните про личное пространство, за любой ситуацией проще наблюдать со стороны. Слишком быстрое вторжение дамы в близкий круг общения должно стать сигналом тревоги к наблюдению.

Разделяйте зону ответственности. Не взваливайте на себя лишнюю ответственность, только бы заслужить внимание и любовь.

Не ведитесь на провокации. На фразы "Ты мне не доверяешь?", "Ну что, тебе трудно?" и подобные отвечайте "Да, не доверяю", "Да, мне трудно".

Не расслабляйтесь! Как только человек начинает чувствовать уверенность, что его не проведут, он становится прекрасным кандидатом в жертвы мошеннических схем.

Если избранница ограничивает круг общения, насторожитесь, возможно, она не хочет, чтобы вы познакомились с кем-то, кто раскроет глаза на правду.

На какие типы делятся меркантильные женщины

Охотницы за кошельками работают по следующим схемам: время = деньги, время = развлечение + деньги, время = развлечение, поддержка + деньги. Последняя — самая затратная по времени, но может принести лучший результат. Фото © Freepik / DCStudio

Охотниц (да и охотников) за кошельками стоит разделять. Самые простые работают грубо, некрасиво по схеме время = деньги. Такие дамочки быстро переходят к "Дай", "Мне надо", "Ну пожалуйста", заметила Коржаева. Эти падкие на деньги женщины работают на количество, а не на качество: из 10 человек кто-то да даст, и поможет, и поддержит. Трудятся они директивно, быстро выходят из себя, если что-то не получается. Своеобразные попрошайки. Жертвой может стать кто угодно, ограничений по финансовым возможностям мужчины, которому "посчастливилось" повстречаться с такой девушкой, нет.

Работающие по схеме время = развлечение и деньги охотницы отличаются интеллектом. Такие девушки сначала входят в доверие, развлекают, а потом получают дивиденды. Жертвой может стать любой, кто готов платить здесь и сейчас.

Ещё одна распространённая схема развода мужчин на финансы: время = развлечение, поддержка и деньги. Это самые интересные охотницы. Время аферы может очень различаться. Жертва может три месяца думать, что к ней проявляют искренний интерес, а это идёт охота, при этом совершенно откровенная. Это сложная игра, поэтому мужчина выбирается очень состоятельный.

На всех уровнях этих игрищ есть опасность попасть под насильственные действия: клофелин, наркотики, грабёж, шантаж. [Однако] не стоит в каждом человеке видеть мошенника. Всем хочется достойного внимания, любви, ласки, хочется подарков, ухаживаний, и это классно, это вдохновляет. Просто попробуйте не торопиться, насладиться конфетно-букетным [периодом], познакомиться, узнать друг друга Ирина Коржаева психолог

Психолог Ирина Коржаева порекомендовала мужчинам, которые ищут любовь, оставаться собой, не выворачиваться наизнанку, не пытаться заслужить признание, — "вы и так его заслужили уже давно".