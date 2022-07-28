Какие пенсии получают и на что тратят деньги Лолита, Лещенко, Пугачёва и другие наши звёзды

Гонорары у топовых артистов, конечно, миллионные, но вот пенсии часто почти не отличаются от тех, что получают жители больших городов. А иногда звёздам на счета пенсионные выплаты капают даже в меньшем размере, чем приходят их обычным соотечественникам. В этом материале расскажем, какие пособия по старости от государства получают покинувшая Россию Примадонна Алла Пугачёва, народный артист РСФСР Лев Лещенко, экс-балерина Анастасия Волочкова и другие знаменитости.

Какая пенсия у Аллы Пугачёвой?

Народная артистка СССР Алла Пугачёва ежемесячно получает от Пенсионного фонда России порядка 50 тысяч рублей. Но этими деньгами Алла Борисовна не пользуется, утверждает директор Примадонны Елена Чупракова. Пугачёва перечисляет свои пенсионные выплаты фанатке-инвалиду. Пенсию в 50 тысяч имеет и народный артист России Юрий Антонов.

Актёр Юрий Чернов, известный по фильмам "Доживём до понедельника" и "Приключения Электроника", в свои 73 всё ещё работает в театре "Школа современной пьесы", соответственно, получает и пенсию, и зарплату.

У меня пенсия где-то чуть больше 20 тысяч рублей. Плюс прибавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Денег хватает, всё-таки востребованный в театре артист Юрий Чернов Народный артист России

Какая пенсия у Анастасии Волочковой?

Заслуженной артистке Анастасии Волочковой полагается пенсия в 12 тысяч рублей, но её бывшая балерина не может оформить вот уже пять лет. Причина тому — скандальные отношения с Большим театром. Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, а с 1998 по 2003 год работала в Большом. В 2003 году администрация театра отказалась подписывать с артисткой очередной контракт, сославшись на её физическую форму. После 2005 года Волочкова выступала с сольными проектами.

В Большом театре я не танцую с 2003 года. Ну, вы все помните эти суды, когда они утверждали, что я "большая и толстая". Суд я тогда выиграла, в театре по документам числилась, но работы они мне никакой не давали. Недавно я узнала, что все эти годы я числилась в Большом как декретница. Хотя моей дочери Ариадне уже 16 лет! Анастасия Волочкова Заслуженная артистка России

Волочкова утверждает, что в Большом ей отдали липовую трудовую книжку, а теперь предлагают доказать, что она солировала, а не "в кордебалете стояла 32-м лебедем", передаёт kp.ru.

Какая пенсия у Николая Цискаридзе?

Балетная пенсия в 12 тысяч рублей причитается и Николаю Цискаридзе. Деньги, что поступают на карту, народный артист РФ не снимает, шутит, мол, это "гробовые".

Какая пенсия у певицы Лолиты?

Певица Лолита Милявская не имеет званий народной или заслуженной артистки, а ещё половину времени из более чем 35-летнего трудового стажа проработала на Украине, подтвердить документально это не может, потому и пенсию получает минимальную.

С учётом московских надбавок сейчас получила 23 тысячи 333 рубля. Пенсия небольшая, но я не в обиде, ведь эти деньги не начисляются из расчёта народной любви. Пенсия начисляется из расчёта налогов, которые ты платил. Поэтому по нашим меркам у меня солидная пенсия. <...> Честно скажу, в карточку, которую я получила от Сбербанка, пенсионную я ни разу не заглядывала. Пусть копится Лолита Милявская Певица

Какая пенсия у Льва Лещенко?

Лев Лещенко, как полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет пенсию в 70 тысяч рублей. На 20 тысяч меньше получает его друг Владимир Винокур, с учётом всех званий. Оба артиста переводят все свои пенсионные накопления в курский детский дом.

Наши воспитанники живут в Пенах, небольшом посёлке в 50 километрах от Курска. Купили ребятам новые кроватки, шкафчики, компьютеры. Они для нас уже вторая семья Лев Лещенко Народный артист РСФСР

Какая пенсия у художника Никаса Сафронова?

Пенсия народного художника РФ, заслуженного художника России Никаса Сафронова составляет порядка 55 тысяч рублей. Этих денег Никас Степанович не видит — отдаёт молодым неустроенным студентам. Рассуждает так: