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27 июля, 15:11

Хороша подруга!: Гузеева выложила честное видео с отдыха, показав, как постарела 67-летняя Удовиченко

Телеведущая Лариса Гузеева — подруга ещё та, не хочешь, а попадёшь в объектив её камеры. Причём в не самом приглядном виде. Об этом не понаслышке знает звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Лариса Удовиченко. Вот и на этот раз ведущая "Давай поженимся!" выставила приятельницу на всеобщее обозрение, когда та была не в лучшей форме: без макияжа, растрёпанная, в домашнем платье в горох. Видео было снято в Болгарии, где две Ларисы проводят отпуск.

На кадрах заметно, что от былой худобы и стати Удовиченко не осталось и следа: годы взяли своё. Народная артистка России не пытается молодиться и выглядит как типичная женщина 67 лет. В Сети предположили, что на помятость и припухлость лица Ларисы Ивановны повлияла долгая дорога до курорта.

Гузеева показала без прикрас располневшую и постаревшую Удовиченко. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_

66-летняя "кошечка" Лариса Долина похвасталась телом, выбрав самые пикантные ракурсы

66-летняя "кошечка" Лариса Долина похвасталась телом, выбрав самые пикантные ракурсы

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_

Марта Белова

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