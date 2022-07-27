Хороша подруга!: Гузеева выложила честное видео с отдыха, показав, как постарела 67-летняя Удовиченко

Телеведущая Лариса Гузеева — подруга ещё та, не хочешь, а попадёшь в объектив её камеры. Причём в не самом приглядном виде. Об этом не понаслышке знает звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Лариса Удовиченко. Вот и на этот раз ведущая "Давай поженимся!" выставила приятельницу на всеобщее обозрение, когда та была не в лучшей форме: без макияжа, растрёпанная, в домашнем платье в горох. Видео было снято в Болгарии, где две Ларисы проводят отпуск.