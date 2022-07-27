66-летняя "кошечка" Лариса Долина похвасталась телом, выбрав самые пикантные ракурсы
Фото © Telegram / Лариса Долина
Ларису Долину не единожды ловили на излишней обработке фото и видео, которые народная артистка России выкладывает в Сеть. Но на этот раз певица превзошла саму себя и показала без прикрас кадры подготовки к фотосессии. На записи видно, как над Ларисой Александровной колдует визажист, нанося макияж. Затем звезда облачается в обтягивающий костюм "кошачьей расцветки", доказывая, что сексуальной можно быть и в 66 лет.
Лариса Долина на фотосессии перед выходом нового дуэта. Фото © Telegram / Лариса Долина
В кадре Долина выглядит несколько скованной, особенно когда приходится играть в кошечку. При этом ракурсы такие пикантные, словно перед нами не звезда эстрады, а танцовщица гоу-гоу. Артистка уверяет: легче три сольника отбомбить, чем позировать перед камерой. Но, понимая важность таких съёмок, настраивается и выкладывается на все сто.
Лариса Долина показала себя без макияжа, а ещё в образе кошечки. Видео © Telegram / dolinaofficial
Не исключаем, что Лариса Александровна косплеила свою коллегу Олю Бузову: поющая телеведущая на днях перевоплотилась в тигрицу.