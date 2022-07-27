66-летняя "кошечка" Лариса Долина похвасталась телом, выбрав самые пикантные ракурсы

Ларису Долину не единожды ловили на излишней обработке фото и видео, которые народная артистка России выкладывает в Сеть. Но на этот раз певица превзошла саму себя и показала без прикрас кадры подготовки к фотосессии. На записи видно, как над Ларисой Александровной колдует визажист, нанося макияж. Затем звезда облачается в обтягивающий костюм "кошачьей расцветки", доказывая, что сексуальной можно быть и в 66 лет.