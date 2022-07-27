Эти фото объясняют, почему китайский актёр Сяо Чжань — красивейший мужчина в мире

Участник китайского бойз-бенда X-nine певец и актёр Сяо Чжань назван самым красивым мужчиной на земле. Онлайн-журнал Nubia в течение пяти месяцев проводил опрос. Респондентам предлагалось выбрать красивейшего представителя сильной половины человечества из 20 знаменитостей из разных стран мира. Свои голоса отдали свыше четырёх миллионов человек из 189 государств, причём самыми активными были пользователи из России, Китая, США, Индии и Индонезии.

Китайский актёр и певец Сяо Чжань — самый красивый мужчина мира. Фото © "Кинопоиск"

Конкуренцию Сяо Чжаню составили южнокорейский певец, автор песен и актёр Ким Тхэхён, известный как вокалист группы BTS, и китайский актёр и рэпер Ван Ибо, выступавший в бойз-бенде UNIQ. Они заняли второе и третье место соответственно.

Сяо Чжань. Фото © "Кинопоиск"

В числе номинантов на звание красивейшего в мире мужчины были португальский футболист Криштиану Роналду, канадский певец Джастин Бибер, британские актёры Генри Кавилл и Том Холланд, американец Тимоти Шаламе. Но, если посмотреть на фото Сяо Чжаня, сразу станет понятно, почему юзеры проголосовали за него. Манящий взгляд, чёткие черты лица, выверенность поз способны свести с ума любую даму.