Как выглядели актёры дубляжа, озвучивавшие Голлума, Дамблдора и других топовых персонажей

Вячеслав Баранов

Вячеслав Баранов, Голлум. Фото © "Кинопоиск", кадр © "Властелин колец. Две крепости". Режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Стивен Синклер, Питер Джексон, Дж. Р.Р. Толкин / "Кинопоиск"

Актёр Вячеслав Баранов начинал карьеру в дубляже с озвучивания персонажей Джеки Чана и Джима Керри. Также в его послужном списке Голлум из эпопеи "Властелин колец", Аргус Филч из серии фильмов о Гарри Поттере и доктор Эмметт Браун из трилогии "Назад в будущее". А всего в фильмографии Баранова — более 600 ролей. Мастер дублирования умер в 2012 году от онкологического заболевания, ему было 53 года.

Андрей Ярославцев

Андрей Ярославцев, Майкл Гэмбон в роли Альбуса Дамблдора. Фото © "Кинопоиск", кадр © "Гарри Поттер и узник Азкабана". Режиссёр Альфонсо Куарон, сценаристы Стивен Кловис, Джоан Роулинг / "Кинопоиск"

Советский и российский актёр Андрей Ярославцев начал сниматься ещё в 1970-х. Спустя 15 лет он покинул экран, но не кино. В начале 1990-х Ярославцев стал заниматься дубляжом, и к середине 2000-х в его портфолио появились такие персонажи, как Альбус Дамблдор ("Гарри Поттер и узник Азкабана") и Оптимус Прайм ("Трансформеры"). Кроме того, актёр озвучивал героев компьютерных игр, на его счету более 200 работ. Ярославцев ушёл из жизни в декабре 2021 года в возрасте 64 лет, причиной смерти стал коронавирус.

Сергей Дьячков

Сергей Дьячков, Джонни Депп в роли Джека Воробья. Фото © "Кинопоиск", кадр © "Пираты Карибского моря. На краю света". Режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти, Джей Уолперт / "Кинопоиск"

Сергей Дьячков на протяжении почти 20 лет озвучивал героев Джеки Чана. Его голосом также говорили сурикат Тимон из мультсериала "Тимон и Пумба", капитан Джек Воробей в фильме "Пираты Карибского моря. На краю света" и Йонду из "Стражей Галактики". Артист работал не только над дубляжом: в его портфолио роли в таких фильмах, как "Гаишники", "Нежная зима", "Морской узел". Дьячков умер в марте 2022 года в 50-летнем возрасте: по некоторым данным, из-за проблем с сердцем.

Владимир Вихров

Владимир Вихров, Джордж Клуни. Фото © "Кинопоиск", кадр © "Американец". Режиссёр Антон Корбейн, сценаристы Роуэн Жоффе, Мартин Бут / "Кинопоиск"

Последней работой Владимира Вихрова стал фильм Антона Корбейна "Американец" — он озвучил главного героя в исполнении Джорджа Клуни. Именно с этим актёром было принято ассоциировать голос Вихрова, жизнь которого трагически оборвалась в 2010 году на 57-м году жизни. Владимир попал под автомобиль недалеко от дома и скончался в больнице от полученных травм. За свою карьеру Вихров успел поработать над двумя сотнями фильмов.

Рогволд Суховерко

Рогволд Суховерко, Гэндальф. Фото © "Кинопоиск", кадр © "Властелин колец. Братство Кольца". Режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон, Дж. Р.Р. Толкин / "Кинопоиск"