Боня, Лисовец и "самый красивый мужчина в мире" Лоза раскрыли, что цепляет в азиатах
Юрий Лоза, Виктория Боня, Влад Лисовец. Обложка © ТАСС / Стукалин Евгений / ZUMA / Manuele Mangiarotti / Тараканов Вадим
Китайского актёра и певца Сяо Чжаня в Азии давно знают как красивейшего мужчину, а теперь его имя прогремело на весь мир: самым-самым на планете его назвали читатели онлайн-журнала Nubia. Мода на азиатов наблюдается уже не первый год, и Лайф решил узнать у звёзд российского шоубиза, что конкретно в них цепляет.
Виктория Боня поставила Чжаню три балла — Сяо не чета кавалеру телеведущей, которая выбирает брутальных мужчин. При этом светская львица отметила, что лица китайцев не способны выдать возраст — в этом и красота.
Я очень рада, что во мне есть частичка этой генетики, мой дед пять колен назад был чистокровный китаец. Но я считаю, что есть перевес в том, что китайцев миллиарды и, конечно, от этого тоже зависит, за кого будут голосовать. Мне кажется, есть действительно очень красивые мужчины, а есть симпатичные мужчины. И я бы отнесла его к ряду симпатичных, потому что для меня красота мужская в брутальности
Боня изучила фотографии Сяо Чжаня и заметила, что артист замазывает поры на носу тональным кремом. Для Виктории это выглядит странным, тоналка на мужском лице вызывает вопросы.
Стилист Владислав Лисовец уверен: азиатские звёзды цепляют молодёжь со всего мира, в том числе и европейскую, колоритностью, интересными, непонятными, яркими, иногда даже мультяшными образами. "Моде" на азиатов Лисовец не удивлён, и такая тенденция кажется собеседнику Лайфа абсолютно нормальной.
По поводу того, что выбрали самым симпатичным мужчиной азиата, я думаю, что есть всеобщая усталость от обычного, понятного, банального с накаченными телами, кукольными глазами. Я думаю, что в этом есть какая-то правда, что люди немного подустали и хотят чего-то нового или готовы уже к новому. Плюс Азия очень сильно внедряется на просторы Европы и Америки, поэтому такой момент, что азиатов становится много на других территориях, тоже имеет свой вес
А вот известный критикой в адрес коллег по звёздному цеху Юрий Лоза теряется, кому верить: всё дело в том, что для супруги певца самый красивый мужчина на свете, конечно же, он сам.
Моя жена говорит, что я самый красивый мужчина на свете! Я поэтому даже теряюсь, кому верить. Просто стали больше смотреть этого всего (азиатского. — Прим. Лайфа). Раньше мы как-то игнорировали азиатский кинематограф, а сейчас корейские сериалы везде. Конечно, они стали на виду, и, оказывается, у них тоже есть симпатичные ребята
Всё дело в стереотипности мышления и восприятия, подчеркнул Лоза. Некоторые даже в теории не могут представить, что китаец или кореец может быть красивым — просто в понимании таких людей это не тот тип красоты. Естественно, что европейцам более близка "европейская фактура".
Но дело в том, что их (азиатов. — Прим. Лайфа) же очень много и очень много поклонников у них. Если смотреть по количеству голосов, то представьте, что только в одном Китае полтора миллиарда. Конечно, их голоса будут услышаны. Сейчас Китай резко двинул вперёд, у них появился Интернет, соответственно, и голосующих стало больше