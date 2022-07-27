Боня, Лисовец и "самый красивый мужчина в мире" Лоза раскрыли, что цепляет в азиатах

Я очень рада, что во мне есть частичка этой генетики, мой дед пять колен назад был чистокровный китаец. Но я считаю, что есть перевес в том, что китайцев миллиарды и, конечно, от этого тоже зависит, за кого будут голосовать. Мне кажется, есть действительно очень красивые мужчины, а есть симпатичные мужчины. И я бы отнесла его к ряду симпатичных, потому что для меня красота мужская в брутальности

Виктория Боня Светская львица, телеведущая, блогер