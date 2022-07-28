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28 июля, 13:17

Новый пик заболеваемости ковидом в России может наступить в конце августа

Вирусолог Альтштейн рассказал, когда ждать нового пика заболеваемости коронавирусом в РФ

В России через месяц ожидается пик новой волны коронавируса, предупредил в эфире радио "Комсомольская правда" вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что похожая картина коснулась многих стран в начале июня и уже потихоньку идёт на спад. Причина новой волны — новый вариант вируса — BA.5, хотя остальные варианты тоже "в деле".

"В каких-то странах не было этой волны, но она ещё может быть, и мы относимся к числу таких государств. Судя по тому, как это происходило в других странах, один месяц будет идти увеличение", — пояснил Альтштейн.

Он также подчеркнул, что степень увеличения числа заразившихся разнится в зависимости от государств. Так, в Японии заболеваемость выросла ещё сильнее, чем было этой зимой, зато во многих других странах процент заболевших ниже. По мнению учёного, в России пиком заболеваемости станут 20–30 тысяч случаев заражения ежесуточно.

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Ранее в Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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