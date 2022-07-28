Представитель Реввы ответила на слухи о переезде артиста в Испанию

Российский актёр, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию, об этом в четверг сообщила представитель жены артиста в интервью РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Другие комментарии в связи с ситуацией собеседница агентства давать отказалась.