Представитель Реввы ответила на слухи о переезде артиста в Испанию
Представитель Александра Реввы опровергла переезд шоумена из России в Испанию
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Российский актёр, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию, об этом в четверг сообщила представитель жены артиста в интервью РИА "Новости".
Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Другие комментарии в связи с ситуацией собеседница агентства давать отказалась.
"Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", — сказала она.
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Ранее певица Лолита поддержала сбежавшую из страны Аллу Пугачёву и высказалась против культуры отмены. Сама же артистка недавно призналась, что эмигрировать из России не собирается, потому что её публика здесь всегда дарила ей любовь.