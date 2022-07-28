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28 июля, 13:11

Представитель Реввы ответила на слухи о переезде артиста в Испанию

Представитель Александра Реввы опровергла переезд шоумена из России в Испанию

<p>Обложка © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Российский актёр, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию, об этом в четверг сообщила представитель жены артиста в интервью РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Другие комментарии в связи с ситуацией собеседница агентства давать отказалась.

"Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", — сказала она.

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Ирина Фальке

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