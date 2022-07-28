Кавказ и Центральная Азия могут заполнить рынок специй в России после ухода Kamis
Эксперт Федяков рассказал, специи из каких регионов мира заменят продукцию компании Kamis
Компания Kamis, хотя и входила в тройку самых крупных поставщиков специй на российский рынок, занимала его не более, чем на 10%. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил Гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, комментируя уход из России производителя специй Kamis — американской компании McCormick & Co., Inc.
По словам специалиста, рынок приправ в стране невелик и оценивается в 25 млрд рублей. Однако многие специи ушедшей с отечественного рынка компании могут заменить поставщики соседних стран.
"Регионами поставки может являться Европа, Латинская Америка, но для нас, скорее всего, в ближайшее время поставщиками станут Кавказ и Центральная Азия, где существенный объём подобного предложения можно найти и удовлетворить внутренние потребности", — подчеркнул Федяков, отметив, что ассортимент продукции всё же несколько сузится.
Ранее глава бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский заявил, что место уходящего из России бренда Kamis с радостью займут его многочисленные азиатские конкуренты. Сейчас у многих из них проблемы с логистикой: пересечение границы и растаможка товаров занимают до нескольких месяцев.
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