Кавказ и Центральная Азия могут заполнить рынок специй в России после ухода Kamis

Компания Kamis, хотя и входила в тройку самых крупных поставщиков специй на российский рынок, занимала его не более, чем на 10%. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил Гендиректор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, комментируя уход из России производителя специй Kamis — американской компании McCormick & Co., Inc.

По словам специалиста, рынок приправ в стране невелик и оценивается в 25 млрд рублей. Однако многие специи ушедшей с отечественного рынка компании могут заменить поставщики соседних стран.

"Регионами поставки может являться Европа, Латинская Америка, но для нас, скорее всего, в ближайшее время поставщиками станут Кавказ и Центральная Азия, где существенный объём подобного предложения можно найти и удовлетворить внутренние потребности", — подчеркнул Федяков, отметив, что ассортимент продукции всё же несколько сузится.