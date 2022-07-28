Москвичам предсказали повторение аномальной жары 2010 года

В ближайшие десять лет в Москве может повториться аномальная жара 2010 года. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции.

"Подобные волны жары будут наблюдаться всё чаще и чаще. Так что в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдёт и столицу нашей страны", — предположил синоптик.

Он также рассказал о том, что в ряде стран Европы, таких как Великобритания, Италия, Франция и другие, в последнее время наблюдается аномальный зной. По словам Шувалова, в данном случае нужно отдать должное метеорологам США, которые "рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни".