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28 июля, 13:01

Москвичам предсказали повторение аномальной жары 2010 года

Синоптик Шувалов допустил повторение аномальной жары 2010 года в Москве

В ближайшие десять лет в Москве может повториться аномальная жара 2010 года. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов на пресс-конференции.

"Подобные волны жары будут наблюдаться всё чаще и чаще. Так что в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдёт и столицу нашей страны", — предположил синоптик.

Он также рассказал о том, что в ряде стран Европы, таких как Великобритания, Италия, Франция и другие, в последнее время наблюдается аномальный зной. По словам Шувалова, в данном случае нужно отдать должное метеорологам США, которые "рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни".

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Как ранее писал Лайф, Россия перешла на новые климатические нормы. Понятие "температурная аномалия" актуализировалось с учётом изменения климата за последние 30 лет. Данные были подсчитаны на основе более свежей информации с учётом глобального потепления.

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ТАСС / Геодакян Артём

Оксана Попова

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