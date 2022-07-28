Встречается у 1% людей: Названы четыре причины развития депрессии в жаркую погоду

Всем известно об осенне-зимней депрессии, но мало кто слышал о летней, пишет kp.ru. Однако американский психиатр Норман Розенталь в 80-х годах прошлого века рассказал о сезонном аффективном расстройстве, провоцируемом жарой. Оно выражается в отсутствии радости и порой в суицидальных мыслях. По мнению Розенталя, это индивидуальная непереносимость тепла и нетолерантность к солнцу, которая встречается примерно у 1% людей на земле.

У такой реакции на солнце и жару может быть четыре основные причины. Первая — это вечная работа вместо долгожданного летнего праздника. Вторая — вегетососудистая дистония из-за дефицита кислорода, когда возникает ощущение тошноты и удушья, мучают головные боли.

Третья причина — расшатывание неустойчивой психики склонных к депрессии людей из-за смены зноя и гроз. Четвёртая причина — замедление работы мозга из-за чересчур высоких температур. Из-за этого человеку сложнее принимать быстрые решения и справляться со сложными когнитивными задачами.

При этом Розенталь считает, что у здорового человека все функции должны находиться в равновесии и не подвергаться влиянию климатических изменений.