Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу "шенгенов" россиянам
В Еврокомиссии завили, что правила ЕС не позволяют запретить выдачу "шенгенов" россиянам
Правила Европейского союза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Определённые категории граждан всегда должны иметь возможность получить визу. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на ответ Еврокомиссии на соответствующий запрос.
"Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств – членов ЕС, которые должны принимать решение по каждому запросу на индивидуальной основе", — говорится в сообщении ЕК.
Напомним, ранее ведущие парламентские партии Финляндии потребовали не выдавать визы россиянам. В МИД РФ не исключили, что Европа может оставить граждан страны без "шенгена". Однако официальный представитель российского ведомства Мария Захарова предостерегла Финляндию от подобного шага. Она заявила, что ограничение поездок "росграждан" по политическим мотивам станет очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.
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