Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу "шенгенов" россиянам

Правила Европейского союза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Определённые категории граждан всегда должны иметь возможность получить визу. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на ответ Еврокомиссии на соответствующий запрос.