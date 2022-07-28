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28 июля, 11:51

Тысячи литров Coca-Cola залили трассу М4 "Дон" после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с фурой, перевозившей газировку Coca-Cola

<p>Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/news161ru/24254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">161.RU | Новости Ростова</a></p>

Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / 161.RU | Новости Ростова

Тысячи литров "дефицитной" Coca-Cola разлились на трассе М4 "Дон" в Ростовской области после ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Трассу М4 "Дон" засыпало бутылками с Coca-Cola после ДТП. Видео © Telegram / 161.RU | Новости Ростова

По данным УГИБДД УМВД РФ, 61-летний водитель грузовика врезался в центральное барьерное ограждение в Чертковском районе, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и загорелся. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о товаре. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что бутылки с импортным напитком разбросало в радиусе нескольких десятков метров по всей дороге.

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Оксана Попова

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