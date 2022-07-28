Тысячи литров Coca-Cola залили трассу М4 "Дон" после ДТП в Ростовской области

По данным УГИБДД УМВД РФ, 61-летний водитель грузовика врезался в центральное барьерное ограждение в Чертковском районе, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и загорелся. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о товаре. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что бутылки с импортным напитком разбросало в радиусе нескольких десятков метров по всей дороге.