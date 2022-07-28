Тысячи литров Coca-Cola залили трассу М4 "Дон" после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошло ДТП с фурой, перевозившей газировку Coca-Cola
Кадры с места ДТП. Обложка © Telegram / 161.RU | Новости Ростова
Тысячи литров "дефицитной" Coca-Cola разлились на трассе М4 "Дон" в Ростовской области после ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Трассу М4 "Дон" засыпало бутылками с Coca-Cola после ДТП. Видео © Telegram / 161.RU | Новости Ростова
По данным УГИБДД УМВД РФ, 61-летний водитель грузовика врезался в центральное барьерное ограждение в Чертковском районе, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и загорелся. К счастью, в результате ДТП никто из людей не пострадал, чего нельзя сказать о товаре. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что бутылки с импортным напитком разбросало в радиусе нескольких десятков метров по всей дороге.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии полный людей микроавтобус влетел в стоящий грузовик, пятеро погибли. Ещё десять человек обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.