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28 июля, 11:49

Немцы останутся без горячей воды в спортзалах и душевых бассейна

В немецком Ганновере отключат горячий душ в спортзалах и бассейнах ради экономии

Жители немецкого Ганновера не смогут помыться в комфорте после посещения спортзала или бассейна. Местные власти решили отключить подачу горячей воды в душевые, чтобы следовать плану по экономии газа. Об этом сообщил бургомистр города Белит Онай.

"Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперёд. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища", приводятся слова чиновника на сайте городской администрации.

При этом в самих спортивных залах минимальная температура будет составлять всего 15 градусов, отметили власти. Кроме того, Онай предупредил о предстоящих отключениях фонтанов и подсветки некоторых зданий, а также прекращении подачи горячей воды к умывальникам в общественных местах.

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Ранее сообщалось, что больше половины (62%) жителей Германии прислушались к призывам власти и стали быстрее и реже мыться. Среди опрошенных лишь 35% не стали отказываться от привычек под гнётом политических и экономических перемен.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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