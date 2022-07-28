Немцы останутся без горячей воды в спортзалах и душевых бассейна

Жители немецкого Ганновера не смогут помыться в комфорте после посещения спортзала или бассейна. Местные власти решили отключить подачу горячей воды в душевые, чтобы следовать плану по экономии газа. Об этом сообщил бургомистр города Белит Онай.

"Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперёд. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища", — приводятся слова чиновника на сайте городской администрации.

При этом в самих спортивных залах минимальная температура будет составлять всего 15 градусов, отметили власти. Кроме того, Онай предупредил о предстоящих отключениях фонтанов и подсветки некоторых зданий, а также прекращении подачи горячей воды к умывальникам в общественных местах.