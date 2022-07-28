Суд распустил присяжных по делу обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени
Обвиняемый в убийстве школьницы в Тюмени Виталий Бережной. Обложка © LIFE
Тюменский областной суд распустил присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба судебной системы области.
"Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты", — говорится в сообщении.
Таким образом, Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей — и судебный процесс по этому делу запустят с самого начала, пояснили в инстанции.
Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну: 30 июня 2021 года девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, который сам признался в содеянном, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент расправы он мог быть пьян. А уже в начале 2022 года полиция начала проверку на причастность Бережного к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.