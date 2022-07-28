Суд распустил присяжных по делу обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени

Тюменский областной суд распустил присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба судебной системы области.

Таким образом, Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей — и судебный процесс по этому делу запустят с самого начала, пояснили в инстанции.