Путин обсудил с Совбезом работу "Роскосмоса" после отставки Рогозина
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы по работе "Роскосмоса", после того как Дмитрий Рогозин покинул пост главы госкорпорации.
"У нас произошли кадровые изменения в "Роскосмосе", и в этой связи хотел бы обсудить некоторые вопросы: работу "Роскосмоса", его отдельные направления", — сказал президент, передав слово для доклада секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.
Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его должность назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю".