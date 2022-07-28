Путин обсудил с Совбезом работу "Роскосмоса" после отставки Рогозина

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы по работе "Роскосмоса", после того как Дмитрий Рогозин покинул пост главы госкорпорации.

"У нас произошли кадровые изменения в "Роскосмосе", и в этой связи хотел бы обсудить некоторые вопросы: работу "Роскосмоса", его отдельные направления", — сказал президент, передав слово для доклада секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.