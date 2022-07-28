Песков пообещал проинформировать, когда Рогозина назначат на новую должность
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов, в какой сфере экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может получить пост, но пообещал своевременно проинформировать, когда его назначат на новую должность.
"Мы вас проинформируем, когда это произойдёт", — отметил он.
Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его должность назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства РФ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта отставка не связана с какими-либо претензиями к его работе, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что Рогозин вскоре "займёт своё место в строю".
ТАСС / Сергей Савостьянов