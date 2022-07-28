Песков пообещал проинформировать, когда Рогозина назначат на новую должность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов, в какой сфере экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может получить пост, но пообещал своевременно проинформировать, когда его назначат на новую должность.