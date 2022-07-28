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28 июля, 10:42

Песков пообещал проинформировать, когда Рогозина назначат на новую должность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов, в какой сфере экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может получить пост, но пообещал своевременно проинформировать, когда его назначат на новую должность.

"Мы вас проинформируем, когда это произойдёт", — отметил он.

Опять власть меняется: Почему уход Рогозина не имеет большого значения для "Роскосмоса"

Опять власть меняется: Почему уход Рогозина не имеет большого значения для "Роскосмоса"

Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его должность назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства РФ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта отставка не связана с какими-либо претензиями к его работе, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что Рогозин вскоре "займёт своё место в строю".

С сайта "Роскосмоса" удалили все песни Рогозина

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Юнашев

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