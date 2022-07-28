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28 июля, 11:29

Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен замглавы Минобороны России

<p>Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин. Обложка © <a href="https://structure.mil.ru/management/details.htm?id=10330535@SD_Employee" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны РФ</a></p>

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин. Обложка © Министерство обороны РФ

Президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Виктор Горемыкин родился в селе Кормовое Серебряно-Прудского района Московской области. Военную службу в Главном управлении кадров Минобороны он проходит с 2000 года. В 2009 году был назначен начальником Главного управления кадров оборонного ведомства. Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также ему присвоено почётное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".

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Оксана Попова

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