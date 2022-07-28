Генерал-полковник Виктор Горемыкин назначен замглавы Минобороны России
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин. Обложка © Министерство обороны РФ
Президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Виктор Горемыкин родился в селе Кормовое Серебряно-Прудского района Московской области. Военную службу в Главном управлении кадров Минобороны он проходит с 2000 года. В 2009 году был назначен начальником Главного управления кадров оборонного ведомства. Награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Мужества, Дружбы. Также ему присвоено почётное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин подписал указ о назначении нового замглавы Россотрудничества вместо Натальи Поклонской. Им стал Кирилл Богомолов.