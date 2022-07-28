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28 июля, 11:24

В Самаре придумали маску-тренажёр для переболевших ковидом

Учёные из Самары разработали маску-тренажёр для переболевших коронавирусом

В Самарском университете создали маску-тренажёр, которая помогает восстановить дыхательную и кровеносную системы после коронавируса. Об этом сообщили в самом учебном заведении, пояснив, что изобретение способствует расширению сосудов благодаря воздействию углекислого газа.

Маска-тренажёр. Обложка © Самарский университет

Маска-тренажёр. Обложка © Самарский университет

"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажёра делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остаётся внутри каналов и при последующем вдохе человек определённое количество CO2 вдыхает обратно", уточнил директор инжинирингового центра университета Самары Иван Зубрилин.

По его словам, маска полезна и спортсменам для проведения более эффективных тренировок. Также её можно использовать при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.

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Как писал Лайф, учёные из австралийской биотехнологической компании Vaxxas создали пластырь с белковой вакциной против коронавирусной инфекции. Его эффективность была доказана в ходе масштабных лабораторных испытаний.

Обложка ©

Самарский университет

Татьяна Миссуми

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