В Самаре придумали маску-тренажёр для переболевших ковидом

В Самарском университете создали маску-тренажёр, которая помогает восстановить дыхательную и кровеносную системы после коронавируса. Об этом сообщили в самом учебном заведении, пояснив, что изобретение способствует расширению сосудов благодаря воздействию углекислого газа.

Маска-тренажёр. Обложка © Самарский университет

"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажёра делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остаётся внутри каналов и при последующем вдохе человек определённое количество CO 2 вдыхает обратно", — уточнил директор инжинирингового центра университета Самары Иван Зубрилин.

По его словам, маска полезна и спортсменам для проведения более эффективных тренировок. Также её можно использовать при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.