Россияне назвали любимый вид отдыха

"Каждый второй россиянин в наши дни любит танцевать (53%) и выпить в хорошей компании (51%). Чуть меньше отметили, что любят петь (48%). За три десятилетия в полтора раза увеличился процент тех, кто любит спорить (43% vs 32% в 1992 году) и рассказывать анекдоты (42% vs 28% в 1992 году). А доля игроков в карты практически не изменилась (40% vs 36% в 1992 году)", — сказано в результатах опроса.