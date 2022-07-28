Россияне назвали любимый вид отдыха

Исследование показало, что большинство россиян предпочитают отдыхать на свежем воздухе. О том, что любят делать жители России в свободное время, узнал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Они признались, что в свободное время предпочитают гулять на свежем воздухе (90%), готовить еду (73%), а также мечтать, фантазировать и оставаться наедине с самим собой (70%).

В число любимых занятий вошли и кроссворды, им отдают предпочтение 69% респондентов. Ещё 67% признались в любви ко сну, а 61% с удовольствием отправились бы в туристический поход. Стоит заметить, что популярность этой категории занятий выросла почти в два раза за последние 30 лет. Тогда этот вариант ответа выбрал 31% опрошенных.

"Каждый второй россиянин в наши дни любит танцевать (53%) и выпить в хорошей компании (51%). Чуть меньше отметили, что любят петь (48%). За три десятилетия в полтора раза увеличился процент тех, кто любит спорить (43% vs 32% в 1992 году) и рассказывать анекдоты (42% vs 28% в 1992 году). А доля игроков в карты практически не изменилась (40% vs 36% в 1992 году)", — сказано в результатах опроса.

Как пояснил ВЦИОМ, за 30 лет досуг стал разнообразнее и насыщеннее, а игры в карты и выпивка в компании остались на прежнем уровне. По мнению специалистов, этот фактор свидетельствует о том, что россияне стали проводить время с большей пользой для себя и близких.