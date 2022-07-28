На поддержку неработающих пенсионеров выделят более 10 миллиардов рублей

Регионам России будет направлено более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, доход которых меньше прожиточного минимума. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства.

Заседание кабмина. Видео © Telegram / Правительство России

"Сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента России с 1 июня в стране на 10% был увеличен прожиточный минимум. В связи с этим нагрузка на регионы увеличилась. Федеральные субсидии смогут компенсировать субъектам расходы на выплату надбавок, которые полагаются более чем миллиону граждан.