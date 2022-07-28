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28 июля, 11:02
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На поддержку неработающих пенсионеров выделят более 10 миллиардов рублей

Правительство направит регионам более 10 млрд на поддержку неработающих пенсионеров

Регионам России будет направлено более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, доход которых меньше прожиточного минимума. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства.

Заседание кабмина. Видео © Telegram / Правительство России

"Сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента России с 1 июня в стране на 10% был увеличен прожиточный минимум. В связи с этим нагрузка на регионы увеличилась. Федеральные субсидии смогут компенсировать субъектам расходы на выплату надбавок, которые полагаются более чем миллиону граждан.

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Напомним, ранее Лайф писал, что в России миллионы пенсионеров получат надбавку к пенсии. В частности, для работающих пожилых людей, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена доплата в размере 314,07 рубля.

Обложка ©

Pixabay

Александра Васильева

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