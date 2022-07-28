Патриарх Кирилл: Отказ от христианских корней ведёт к потере культурной идентичности
Отказ от корней ведёт некогда великие христианские народы к нравственной деградации и потере культурной идентичности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после крестного хода, приуроченного ко Дню Крещения Руси.
"Мы со скорбием видим, как, отказавшись от своих корней, некогда великие христианские народы впадают в безумие релятивизма, приводящее к духовной и нравственной деградации, к потере культурной идентичности", — сказал патриарх.
Глава РПЦ отметил, что князь Владимир посеял зерно, из которого появилось "древо русской христианской цивилизации", но сегодня среди народов исторической Руси "враг рода человеческого посеял и взрастил семена раздора".
"Единство и мир всегда являются мишенью для злых сил. Но христианин не должен бояться грозных явлений, памятуя о том, что церковь Христова всегда сталкивалась и будет сталкиваться с враждебностью богоборческих сил, пытающихся погасить свет истины", — пояснил патриарх.
В рамках празднования Дня крещения Руси патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Кремля, а затем — шествие крестного хода с Соборной площади на Боровицкую площадь с мощами князя Владимира.
Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл в День крещения Руси встретит в подмосковном Переделкине детей, приехавших из Донбасса и некоторых регионов Украины. Глава РПЦ намерен обсудить с ними важность веры в тяжёлые времена, а также вручить маленьким туристам подарки.
ТАСС / Демьянчук Александр