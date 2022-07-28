Патриарх Кирилл: Отказ от христианских корней ведёт к потере культурной идентичности

Отказ от корней ведёт некогда великие христианские народы к нравственной деградации и потере культурной идентичности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после крестного хода, приуроченного ко Дню Крещения Руси.

"Мы со скорбием видим, как, отказавшись от своих корней, некогда великие христианские народы впадают в безумие релятивизма, приводящее к духовной и нравственной деградации, к потере культурной идентичности", — сказал патриарх.

Глава РПЦ отметил, что князь Владимир посеял зерно, из которого появилось "древо русской христианской цивилизации", но сегодня среди народов исторической Руси "враг рода человеческого посеял и взрастил семена раздора".

"Единство и мир всегда являются мишенью для злых сил. Но христианин не должен бояться грозных явлений, памятуя о том, что церковь Христова всегда сталкивалась и будет сталкиваться с враждебностью богоборческих сил, пытающихся погасить свет истины", — пояснил патриарх.

В рамках празднования Дня крещения Руси патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Кремля, а затем — шествие крестного хода с Соборной площади на Боровицкую площадь с мощами князя Владимира.