Дети Донбасса и Украины примут участие в крестном ходе и встретятся с патриархом Кириллом
Дети Донбасса и Украины в День Крещения Руси встретятся с патриархом Кириллом в Подмосковье
Патриарх Кирилл в День Крещения Руси встретит в подмосковном Переделкине детей, приехавших из Донбасса и некоторых регионов Украины. В приуроченных к православному празднику мероприятиях примут участие 60 детей из пострадавших семей ДНР, говорится на сайте РПЦ.
В рамках этих мероприятий патриарх Кирилл выслушает переживания и пожелания детей, обсудит с ними важность веры в тяжёлые времена, а также вручит маленьким туристам подарки.
"Из культурных и развлекательных мероприятий для детей запланированы посещение Кремля, храма Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, мастерских", — отмечается в сообщении.
Во время поездки дети Донбасса смогут прикоснуться к святыням, посетить самые значимые места русской культуры, а также отвлечься от тяжёлых воспоминаний. 28 июля они смогут принять участие в патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, а затем отправиться с патриархом в крестный ход.
Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" запускает акцию по сбору детей в школу в регионах и Донбассе. Первую партию школьных принадлежностей — три тонны тетрадей, рюкзаков и других вещей — уже передали в республику. Их также получат дети погибших военных.
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