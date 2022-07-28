Дети Донбасса и Украины примут участие в крестном ходе и встретятся с патриархом Кириллом

Патриарх Кирилл в День Крещения Руси встретит в подмосковном Переделкине детей, приехавших из Донбасса и некоторых регионов Украины. В приуроченных к православному празднику мероприятиях примут участие 60 детей из пострадавших семей ДНР, говорится на сайте РПЦ.

В рамках этих мероприятий патриарх Кирилл выслушает переживания и пожелания детей, обсудит с ними важность веры в тяжёлые времена, а также вручит маленьким туристам подарки.

"Из культурных и развлекательных мероприятий для детей запланированы посещение Кремля, храма Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, мастерских", — отмечается в сообщении.

Во время поездки дети Донбасса смогут прикоснуться к святыням, посетить самые значимые места русской культуры, а также отвлечься от тяжёлых воспоминаний. 28 июля они смогут принять участие в патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, а затем отправиться с патриархом в крестный ход.