Украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре недалеко от Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник минувшей ночью атаковал дом в Энергодаре, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя городской администрации.
"В результате совершённого теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской. Жертв удалось избежать", — проинформировал собеседник агентства.
Напомним, что 20 июля Запорожскую АЭС атаковали сразу три украинских дрона-камикадзе. Они были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Реакторная часть АЭС в результате удара не пострадала, но разрушения на земле всё-таки были. Так, полностью выгорела некая зона отдыха для сотрудников станции: на небольшом участке расставлены столы и стулья, практически полностью окрасившиеся в чёрный цвет копоти.