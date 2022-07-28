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Опубликовано 28 июля 2022, 09:01

Украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре недалеко от Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотник минувшей ночью атаковал дом в Энергодаре, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя городской администрации.

"В результате совершённого теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровской. Жертв удалось избежать", проинформировал собеседник агентства.

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Напомним, что 20 июля Запорожскую АЭС атаковали сразу три украинских дрона-камикадзе. Они были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. Реакторная часть АЭС в результате удара не пострадала, но разрушения на земле всё-таки были. Так, полностью выгорела некая зона отдыха для сотрудников станции: на небольшом участке расставлены столы и стулья, практически полностью окрасившиеся в чёрный цвет копоти.

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Алексей Берковиц
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