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28 июля, 10:50

Россия может потеснить Украину в поставках зерновых культур Египту

Сенатор Цеков допустил, что Россия сменит Украину в поставках зерна Египту

Россия может стать поставщиком зерна в Египет, сменив на этом месте Украину. Так полагает член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, комментируя РИА ФАН расторжение Каиром соответствующего договора с Киевом.

"По всей видимости, Каир нашёл другого поставщика продовольствия, более надёжного, который отправит зерно высокого качества, без задержек и по оптимальной цене. Я думаю, такой страной, скорее всего, будет Россия", пояснил политик.

Он подчеркнул, что Киев сам довёл ситуацию до такого расклада. Украина могла поставить зерно Египту ещё до спецоперации, но, видимо, это не было приоритетной задачей — и продукция отправлялась в другие страны. Цеков добавил, что "по зерну ещё движения пока особого нет и много неясного в том, как это будет осуществляться".
Песков: Расторжение контракта Египта и Украины по зерну не связано с визитом Лаврова

Песков: Расторжение контракта Египта и Украины по зерну не связано с визитом Лаврова

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в декабре 2021 года. По данным агентства Reuters, в декабре прошлого года власти приобрели у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако ситуация в стране привела к тому, что забронированные грузы так и не были доставлены.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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