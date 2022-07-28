Россия может потеснить Украину в поставках зерновых культур Египту
Сенатор Цеков допустил, что Россия сменит Украину в поставках зерна Египту
Россия может стать поставщиком зерна в Египет, сменив на этом месте Украину. Так полагает член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, комментируя РИА ФАН расторжение Каиром соответствующего договора с Киевом.
"По всей видимости, Каир нашёл другого поставщика продовольствия, более надёжного, который отправит зерно высокого качества, без задержек и по оптимальной цене. Я думаю, такой страной, скорее всего, будет Россия", — пояснил политик.
Он подчеркнул, что Киев сам довёл ситуацию до такого расклада. Украина могла поставить зерно Египту ещё до спецоперации, но, видимо, это не было приоритетной задачей — и продукция отправлялась в другие страны. Цеков добавил, что "по зерну ещё движения пока особого нет и много неясного в том, как это будет осуществляться".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в декабре 2021 года. По данным агентства Reuters, в декабре прошлого года власти приобрели у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако ситуация в стране привела к тому, что забронированные грузы так и не были доставлены.
ТАСС / Сергей Бобылев