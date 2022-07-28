Россия может потеснить Украину в поставках зерновых культур Египту

"По всей видимости, Каир нашёл другого поставщика продовольствия, более надёжного, который отправит зерно высокого качества, без задержек и по оптимальной цене. Я думаю, такой страной, скорее всего, будет Россия", — пояснил политик.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в декабре 2021 года. По данным агентства Reuters, в декабре прошлого года власти приобрели у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако ситуация в стране привела к тому, что забронированные грузы так и не были доставлены.