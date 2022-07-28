Песков: Расторжение контракта Египта и Украины по зерну не связано с визитом Лаврова

Расторжение контракта между Каиром и Киевом по поставкам зерна вряд ли связано с африканским турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, который побывал в Египте 24 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет", — отметил он.