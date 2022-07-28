Песков: Расторжение контракта Египта и Украины по зерну не связано с визитом Лаврова
Расторжение контракта между Каиром и Киевом по поставкам зерна вряд ли связано с африканским турне главы МИД РФ Сергея Лаврова, который побывал в Египте 24 июля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это вряд ли связано с визитом Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет", — отметил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в декабре 2021 года. По данным агентства Reuters, в декабре прошлого года власти приобрели у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако ситуация в стране привела к тому, что забронированные грузы так и не были доставлены.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ