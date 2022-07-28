Москву за полгода посетили девять миллионов туристов

Москву за первые шесть месяцев в этом году посетили около девяти миллионов туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом на личном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Последние два с половиной года мы слышали множество прогнозов о неизбежном коллапсе туристической отрасли. Судя по всему, они не сбылись. Несмотря на все сложности, столичная индустрия гостеприимства постепенно восстанавливается после ковидного кризиса и других выпавших на её долю испытаний", — констатировал московский мэр.

Он отметил, что в 2022 году выросло и число экскурсантов. С января по июнь столицу без ночёвки посетили 3,3 миллиона человек, что на 5% больше показателей за аналогичный период 2021 года. Большая часть туристов — 8,3 миллиона человек — это жители других регионов России. Число иностранцев, посетивших столицу в этом году, составило 700 тысяч. По словам Собянина, наиболее частыми гостями московских отелей помимо россиян и туристов из стран СНГ, становились граждане Ирана, Бахрейна, Омана, Кувейта и Йемена.

"Объём туристского потребления также вырос с 344,6 до 366,1 млрд рублей. А поступления в городской бюджет составили 50,2 млрд рублей. Таким образом, туризм продолжает играть важную роль в развитии городской экономики, оказывая положительное влияние на работу торговли, общепита, культурно-досуговой и других отраслей", — подытожил мэр.