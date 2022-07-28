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Опубликовано 28 июля 2022, 09:52

ВС РФ уничтожили несколько украинских РСЗО "Ураган", "Град" и ракетный комплекс С-300

Российский истребитель Су-35C уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Краматорска. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там также отчитались об уничтожении "Ураганов" и "Градов", использовавшихся Вооружёнными силами Украины.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населённого пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", — добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения российские военные полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артёмовска.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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