ВС РФ уничтожили несколько украинских РСЗО "Ураган", "Град" и ракетный комплекс С-300
Российский истребитель Су-35C уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Краматорска. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там также отчитались об уничтожении "Ураганов" и "Градов", использовавшихся Вооружёнными силами Украины.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населённого пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения российские военные полностью уничтожили одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артёмовска.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ