ВС РФ уничтожили несколько украинских РСЗО "Ураган", "Град" и ракетный комплекс С-300

Российский истребитель Су-35C уничтожил украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Краматорска. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Там также отчитались об уничтожении "Ураганов" и "Градов", использовавшихся Вооружёнными силами Украины.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населённого пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийская батарея гаубиц "Мста-Б" в районе Северска", — добавили в ведомстве.