Вузы России засекретили данные детей участников спецоперации на Украине

В списках поступающих в вузы засекречены данные детей участников специальной военной операции на Украине, сообщает "Коммерсант". Как уточняет издание, они также получили специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.

Все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛС в зависимости от вуза, но абитуриентам из семей участников "Операции Z" присвоили специальный номер или "уникальный код", который не даёт раскрыть их персональные данные.

Руководства вузов заявили, что выполняют соответствующее требование Минобрнауки России, однако из каких соображений принято такое решение, в министерстве не объяснили. По предположению одного из членов приёмной комиссии, "если указывать таких детей пофамильно, то получится вычислить данные их родственников, принимающих участие в спецоперации".