Суд признал массовые убийства жителей Брянской области в годы ВОВ геноцидом

Суд Брянской области признал геноцидом массовые убийства местных жителей нацистами в 1941–1943 годах. На открытом процессе были рассмотрены архивные документы и материалы расследования уголовного дела, а также заслушаны показания бывших малолетних узниц концлагеря "Дулаг-142", который был создан на территории Брянской области и в котором в годы ВОВ содержалось до 80 тысяч заключённых.

По данным Следственного комитета РФ, только в октябре 1941 года по приказу командования фашисты убили в регионе 318 мирных жителей, среди которых было 60 детей. В пересыльном лагере для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142" за годы войны были замучены и захоронены около 40 тысяч людей.

"Согласно допросу одной из свидетелей, которая попала в концлагерь с двумя сёстрами и братом в 1942 году в возрасте четырёх лет, они содержались в бараках в нечеловеческих условиях. В силу малолетнего возраста она не работала, однако у неё регулярно брали кровь", — сообщили в СК.

Другие бывшие узники концлагеря рассказывали, что им приходилось спать на холодном бетонном полу и из лагеря каждый день вывозили от 100 до 500 тел. В ходе процесса комментарии по делу также дали историки, краеведы и специалисты, участвующие в поисковых работах в местах массовых захоронений. В закрытом режиме были рассмотрены секретные документы из архива ФСБ РФ.