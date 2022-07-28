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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 12:41

Захарова: При обмене россиянина Бута на американцев важно учесть интересы обеих сторон

Захарова оценила возможность обмена Бута на американцев Грайнер и Уилана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила возможность обмена российских и американских заключённых. Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что США предложили обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, она заявила, что должны быть учтены интересы обеих сторон.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры", — приводит её слова МИД РФ.

Дипломат добавила, что они ведутся компетентными ведомствами, однако конкретный результат пока не достигнут. При этом она отметила, что в ходе переговорного процесса необходимо учитывать интересы двух сторон — России и США.

Кремль не комментирует сообщения об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана
Кремль не комментирует сообщения об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана

Как уже писал Лайф, администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет.

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Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Николь Вербер
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