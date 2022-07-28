В Волгограде установили баннеры с приказом Сталина номер 227 "Ни шагу назад"

В Волгограде установили баннеры с приказом Иосифа Сталина № 227 "Ни шагу назад". Как сообщил председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, плакаты повесили в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве.

"Сегодня 80 лет подписания приказа Верховным главнокомандующим Сталиным. Этот приказ жёсткий, суровый, он был рождён временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство", — приводит его слова РИА "Новости".

В настоящее время Волгоград и его жители готовятся к юбилею победы в Сталинградской битве. Как рассказал Струков, баннеры установили по инициативе ветеранского сообщества, участников войны и Сталинградской битвы, тружеников тыла.