В Волгограде установили баннеры с приказом Сталина номер 227 "Ни шагу назад"
В Волгограде вешают баннер с приказом Сталина "Ни шагу назад". Обложка © VK / Волгоград Центр | Новости района
В Волгограде установили баннеры с приказом Иосифа Сталина № 227 "Ни шагу назад". Как сообщил председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, плакаты повесили в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве.
"Сегодня 80 лет подписания приказа Верховным главнокомандующим Сталиным. Этот приказ жёсткий, суровый, он был рождён временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство", — приводит его слова РИА "Новости".
В настоящее время Волгоград и его жители готовятся к юбилею победы в Сталинградской битве. Как рассказал Струков, баннеры установили по инициативе ветеранского сообщества, участников войны и Сталинградской битвы, тружеников тыла.
А ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев открыл в Волгограде памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам. Церемония приурочена к 80-летию со дня начала Сталинградской битвы. Основу экспозиции составляет бронекатер БК-31, который затонул во время сражения и был поднят со дна Волги в 2017 году.