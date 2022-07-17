Историк провёл параллели между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой

Кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства Дмитрий Суржик провёл параллели между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой. Как в то победоносное сражение времён Великой Отечественной войны наша армия боролась с нацистами, так и сейчас.

"Можно провести параллель с началом Сталинградской битвы, но, как мне кажется, даже уместнее сравнение с советской военной дипломатией, когда накануне Второй мировой войны Советский Союз на самых разных площадках пытался добиться коллективной безопасности против набирающего силу агрессора", — объяснил историк.

Но как тогда СССР не был услышан, так и в наше время Запад не отреагировал на мюнхенское выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он предупредил НАТО о недопустимости дальнейшего расширения. И хотя Украина по конституции является внеблоковой страной, она при поощрении Запада начала сотрудничество с альянсом. Ждать дольше Россия попросту не могла, объяснил Суржик.