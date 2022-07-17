ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 14:54

Историк провёл параллели между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой

Историк Суржик провёл параллели между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой

Кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства Дмитрий Суржик провёл параллели между спецоперацией на Украине и Сталинградской битвой. Как в то победоносное сражение времён Великой Отечественной войны наша армия боролась с нацистами, так и сейчас.

"Можно провести параллель с началом Сталинградской битвы, но, как мне кажется, даже уместнее сравнение с советской военной дипломатией, когда накануне Второй мировой войны Советский Союз на самых разных площадках пытался добиться коллективной безопасности против набирающего силу агрессора", — объяснил историк.

Но как тогда СССР не был услышан, так и в наше время Запад не отреагировал на мюнхенское выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он предупредил НАТО о недопустимости дальнейшего расширения. И хотя Украина по конституции является внеблоковой страной, она при поощрении Запада начала сотрудничество с альянсом. Ждать дольше Россия попросту не могла, объяснил Суржик.

Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Ранее политический эксперт Евгений Сатановский назвал Украину опорной базой и плацдармом возрождения нового нацизма. А специальная военная "Операция Z", как Сталинградская битва, обозначила новый коренной перелом мировой истории.

BannerImage

Архив ТАСС

Кристина Шайдуллина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великая Отечественная война
  • Комментарии Лайфу
  • История
  • Общество
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar