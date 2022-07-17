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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 14:43
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Стало известно об ультиматуме, который поставили Зеленскому западные кураторы

Рогов: Запад поставил перед Зеленским ультиматум с требованием не сдавать Славянск

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского поставили перед ним ультиматум не сдавать город Славянск в ДНР, в противном случае они прекратят военное финансирование Киева. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что, по имеющейся информации, критическая ситуация со Славянском обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны Незалежной в офисе Зеленского.

"Они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено", — сказал он.

При этом потеря контроля киевского режима над Славянском неотвратима, подчеркнул Рогов. ВСУ уже сами понимают, что удержаться они там не смогут, потому что сейчас украинские военные удерживают в заложниках людей в детских учреждениях и "творят массу других гадостей", говорит он.

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Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ насильно удерживают детей и воспитателей в подвале приюта в Славянске. Кроме того, в школе № 14 в Соледаре оборудован опорный пункт ВСУ со складом боеприпасов в подвале и тяжёлой техникой во дворе.

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Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Ирина Фальке
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