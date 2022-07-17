Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что Запад готовит широкомасштабную провокацию на Украине. По его мнению, именно с этим может быть связано требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Незалежную.

"Если всё сопоставить, то выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока ещё подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию", — предположил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогов считает, что провокация может быть связана с использованием радиоактивного, химического или биологического оружия. Вместе с этим он подчеркнул, что видимых причин для наступления ВС РФ на Киев нет и украинскому лидеру Владимиру Зеленского не стоит волноваться. Несмотря на это, западные государства продолжают снабжать Украину защитными костюмами, оборудованием и дезактивирующими веществами, указал он.