ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 14:16
4048

Хозяев Зеленского уличили в подготовке провокации из-за спешного отъезда американцев из Киева

В Запорожской области уличили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что Запад готовит широкомасштабную провокацию на Украине. По его мнению, именно с этим может быть связано требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Незалежную.

"Если всё сопоставить, то выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока ещё подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию", — предположил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогов считает, что провокация может быть связана с использованием радиоактивного, химического или биологического оружия. Вместе с этим он подчеркнул, что видимых причин для наступления ВС РФ на Киев нет и украинскому лидеру Владимиру Зеленского не стоит волноваться. Несмотря на это, западные государства продолжают снабжать Украину защитными костюмами, оборудованием и дезактивирующими веществами, указал он.

Для чего Посольство США на Украине просит своих соотечественников уехать из страны
Для чего Посольство США на Украине просит своих соотечественников уехать из страны

А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США начали "сливать" Украину. Так он прокомментировал требование американского посольства к гражданам США покинуть Незалежную. По его словам, граждане Америки уже бегут из Незалежной, "как крысы" с тонущего корабля. А поставками оружия они хотят лишь затянуть конфликт, чтобы "утопить Украину в крови".

BannerImage

Getty Images / Alejandro Martinez Velez / Europa Press

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar