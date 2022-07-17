Хозяев Зеленского уличили в подготовке провокации из-за спешного отъезда американцев из Киева
В Запорожской области уличили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что Запад готовит широкомасштабную провокацию на Украине. По его мнению, именно с этим может быть связано требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Незалежную.
"Если всё сопоставить, то выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока ещё подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию", — предположил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Рогов считает, что провокация может быть связана с использованием радиоактивного, химического или биологического оружия. Вместе с этим он подчеркнул, что видимых причин для наступления ВС РФ на Киев нет и украинскому лидеру Владимиру Зеленского не стоит волноваться. Несмотря на это, западные государства продолжают снабжать Украину защитными костюмами, оборудованием и дезактивирующими веществами, указал он.
А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США начали "сливать" Украину. Так он прокомментировал требование американского посольства к гражданам США покинуть Незалежную. По его словам, граждане Америки уже бегут из Незалежной, "как крысы" с тонущего корабля. А поставками оружия они хотят лишь затянуть конфликт, чтобы "утопить Украину в крови".
Getty Images / Alejandro Martinez Velez / Europa Press