Политический эксперт Евгений Сатановский назвал Украину опорной базой и плацдармом возрождения нового нацизма. А специальная военная "Операция Z", как Сталинградская битва, обозначила новый коренной перелом мировой истории, считает он.

"В начале 90-х Фидель Кастро сказал, что "следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией". Как в воду глядел... 17 июля на дворе", — пишет востоковед в своём телеграм-канале.

Ровно 80 лет назад вспыхнула Сталинградская битва, которая стала началом конца Третьего рейха, обозначив рубеж, после которого его наступление на восток выдохлось и фронт медленно, с тяжёлыми боями, но неуклонно и неудержимо покатился к Берлину. С Победы прошло 77 лет, однако всё вернулось на круги своя.

"Снова нацисты в Европе, да и не только в ней одной, головы подняли. Как же, на дворе пересмотр итогов Второй мировой войны с подачи и благословения наших бывших "союзников"! Можно опять повторить вечный "дранг нах ост" (буквально означает "натиск на восток". — Прим. ред.), начиная с Украины, которая стала опорной базой и плацдармом для нового нацизма..." — подчеркнул Сатановский.

По его словам, на Западе успешно сохранили нужные для будущей войны против России кадры и вырастили новые поколения нацистов. А также провели работу над ошибками — вроде использования в качестве нового фюрера украинского необандеровского рейха этнического еврея (Владимира Зеленского). Причём воюют они сейчас с Россией и Белоруссией. Хоть целью также является и Китай, с КНР разбираться будут позже, полагает эксперт.

"Сколько лет понадобилось Гитлеру для того, чтобы высокообразованная, культурная, демократическая Германия превратилась в Третий рейх? Чтобы выросло поколение немцев, готовое сгореть в огне Второй мировой войны, свято уверенное в своей национальной исключительности и праве на мировую гегемонию, обернувшуюся гетто, газовыми камерами и печами крематориев в концлагерях, теорией расовой исключительности и в итоге Нюрнбергским трибуналом? На Украине у них было больше времени, больше денег, и ей дали больше оружия. Всем миром собирали и собирают..." — отметил политолог.

Однако те, кто строил плацдарм и полигон войны, и подумать не могли, что Россия в последний момент сможет их опередить. Несмотря на восемь лет подготовки, у тех, кто сейчас прикрывается Украиной, не получилось повторить 22 июня 1941 года. Причём теперь специальная военная "Операция Z", повторяя Сталинградскую битву, обозначила новый коренной перелом мировой истории.

"Однополюсный миропорядок, построенный Западом под свою исключительную гегемонию, рушится. В очередной раз оживший нацизм уничтожается руками российских военных. Их мужеству и героизму сегодня, в 80-ю годовщину Сталинградской битвы, мы отдаём должное!" — заключил Сатановский.