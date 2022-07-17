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Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 15:01

Вучич отреагировал на запрет посещать Ясеновац

Вучич отреагировал на решение Хорватии запретить ему посещать Ясеновац

Фото © Twitter / @avucic

Фото © Twitter / @avucic

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение Хорватии запретить его частный визит в комплекс концлагеря Ясеновац, опубликовав в своём Twitter-аккаунте фото c мемориалом и соответствующей подписью.

"Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет", — написал глава государства.

В Сербии ввели спецрежим для хорватских дипломатов из-за скандала с Вучичем
В Сербии ввели спецрежим для хорватских дипломатов из-за скандала с Вучичем

Напомним, Хорватия запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац. Сербский премьер-министр Ана Брнабич назвала решение Загреба самым большим скандалом между странами в новейшей истории. В связи с запретом МИД Сербии уже направил Хорватии ноту протеста.

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Ирина Фальке
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