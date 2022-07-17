Вучич отреагировал на запрет посещать Ясеновац

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение Хорватии запретить его частный визит в комплекс концлагеря Ясеновац, опубликовав в своём Twitter-аккаунте фото c мемориалом и соответствующей подписью.

"Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет", — написал глава государства.