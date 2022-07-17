Вучич отреагировал на запрет посещать Ясеновац
Вучич отреагировал на решение Хорватии запретить ему посещать Ясеновац
Фото © Twitter / @avucic
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение Хорватии запретить его частный визит в комплекс концлагеря Ясеновац, опубликовав в своём Twitter-аккаунте фото c мемориалом и соответствующей подписью.
"Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет", — написал глава государства.
Напомним, Хорватия запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац. Сербский премьер-министр Ана Брнабич назвала решение Загреба самым большим скандалом между странами в новейшей истории. В связи с запретом МИД Сербии уже направил Хорватии ноту протеста.