МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посещать Ясеновац

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому лидеру Александру Вучичу посещать бывший концлагерь Ясеновац. Как заявил глава МИД Никола Селакович на брифинге в ведомстве, Белград шокирован таким решением Загреба.

"МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах Посольства Хорватии, поэтому зачитаю её здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс "Ясеновац", — заявил он журналистам.

По его словам, власти Сербии примут ответные меры в связи со "скандальным и пугающим" решением Загреба. Кроме того, в ближайшее время Вучич огласит свой ответ властям Хорватии по данному вопросу.