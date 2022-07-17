МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посещать Ясеновац
Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому лидеру Александру Вучичу посещать бывший концлагерь Ясеновац. Как заявил глава МИД Никола Селакович на брифинге в ведомстве, Белград шокирован таким решением Загреба.
"МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах Посольства Хорватии, поэтому зачитаю её здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс "Ясеновац", — заявил он журналистам.
По его словам, власти Сербии примут ответные меры в связи со "скандальным и пугающим" решением Загреба. Кроме того, в ближайшее время Вучич огласит свой ответ властям Хорватии по данному вопросу.
Напомним, Хорватия в частном порядке запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац. Как заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич, решение Загреба — самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.
Getty Images / Omer Messinger