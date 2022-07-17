Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2022, 13:14

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посещать Ясеновац

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому лидеру Александру Вучичу посещать бывший концлагерь Ясеновац. Как заявил глава МИД Никола Селакович на брифинге в ведомстве, Белград шокирован таким решением Загреба.

"МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах Посольства Хорватии, поэтому зачитаю её здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс "Ясеновац", — заявил он журналистам.

По его словам, власти Сербии примут ответные меры в связи со "скандальным и пугающим" решением Загреба. Кроме того, в ближайшее время Вучич огласит свой ответ властям Хорватии по данному вопросу.

Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского нардепа "перевоспитать" Вучича
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского нардепа "перевоспитать" Вучича

Напомним, Хорватия в частном порядке запретила Вучичу посещать комплекс концлагеря Ясеновац. Как заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич, решение Загреба — самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории.

BannerImage

Getty Images / Omer Messinger

Оксана Попова
  • Новости
  • Сербия
  • Хорватия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar