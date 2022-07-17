ЛДПР требует запретить вейпы и жидкий никотин

ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет из-за их негативного влияния на здоровье. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

"Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить — соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", — отмечается в тексте.

По словам главы партии Леонида Слуцкого, о необходимости такого запрета депутатам пишут избиратели, а в ряде стран подобные ограничения давно существуют и оправдывают себя.