ЛДПР требует запретить вейпы и жидкий никотин
ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет из-за их негативного влияния на здоровье. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.
"Электронные сигареты и вейпы необходимо запретить — соответствующий законопроект давно разработан и внесён депутатами фракции ЛДПР", — отмечается в тексте.
По словам главы партии Леонида Слуцкого, о необходимости такого запрета депутатам пишут избиратели, а в ряде стран подобные ограничения давно существуют и оправдывают себя.
Как писал Лайф, Роспотребнадзор обнаружил перечень зловредных веществ в составе курительных смесей для вейпов с солевым никотином Crazyvapor. В числе опасных ингредиентов оказались парфюмерные компоненты, метаболиты растений, средство против чесоточных клещей, а также компоненты освежителей воздуха и чистящих средств.
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